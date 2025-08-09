Rugby: el Canario quiere levantar vuelo en Gonnet

Desde las 15:30 horas la ovalada será protagonista en la ciudad, donde La Plata Rugby busca recuperarse en Gonnet, en una nueva fecha del máximo torneo de la URBA. Tras caer 31-11 en el clásico ante San Luis, el “Canario” quedó décimo y a sólo cinco puntos de Marista, pero con cinco derrotas seguidas que obligan a ganar sí o sí en casa. Regatas de Bella Vista vive la otra cara: sumó su séptima victoria (27-20 a “Biei”) y sueña con el cuarto puesto, a siete puntos, tras una campaña sólida en el Top 12. En Gonnet, el local quiere cortar la mala racha y la visita afianzarse para pelear por la clasificación.

Los dirigidos por Francisco Albarracín buscarán desprenderse de todo riesgo en la segunda ronda del certamen. Cabe recordar que esta temporada sólo otorgará un descenso y será producto de una “promoción” que disputará el último equipo de la tabla ante quien finalice0 tercero en la tabla de la Primera A.

Por otro lado, Los Tilos visitará a Hindú en Don Torcuato. En su regreso a la élite, es el mejor equipo platense, con opciones de playoff intactas. Viene de perder 24-17 ante Newman en un final apretado y acumula una sola victoria en las últimas cinco fechas. Está quinto, a cuatro puntos del “bordó”.

En la parte baja, CUBA recibe a San Luis en un partido clave para ambos. El local, que parecía levantar, volvió a caer (30-26 con CASI) pese a una reacción en el segundo tiempo. El “marista” buscará aprovechar la oportunidad para tomar aire en la lucha por la permanencia.

En la Primera A, Universitario dará pelea para evitar los puestos del descenso y jugará ante su gente en Manuel B. Gonnet donde recibirá a Deportiva Francesa por la fecha 18. Las Panteras tienen un duelo clave donde deberán demostrar carácter ante un rival directo en la pelea de la zona baja.

Por último, Albatros Rugby Club jugará como visitante ante Almafuerte para seguir en busca de consolidar su lugar cómo el líder de la tabla de la Tercera División y soñar así con volver a lograr el ascenso.