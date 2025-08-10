Riquelme festejó el empate en Boca

En el contexto de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Boca terminó rescatando y festejando un empate 1 a 1 en condición de local ante Racing, luego de una semana crítica en la cual el presidente Juan Román Riquelme decidió echar al Consejo de Fútbol integrado por varios de sus amigos y excompañeros.

El equipo de Miguel Russo, lejos de mejorar, sufrió el partido contra Racing, y sobre todo, la presión de los hinchas, que incluso ya habían reclamado un cambio antes de que comience el encuentro.

La Academia se puso arriba con el tanto de Solari a los 21 minutos del segundo tiempo y la cancha se convirtió en un hervidero, con insultos y reclamos para jugadores, dirigentes y director técnico.

Sobre el final, casi con una mano que llegó desde el cielo, Milton Giménez ganó de cabeza adentro del área luego de un tiro libre de Paredes cuando faltaban dos minutos para que se termine el partido y Riquelme celebró el gol como si se tratase de un campeonato. Es que después de todo, el presidente sabe que tiene mucho por perder, ya que una vez afuera el Consejo de Fútbol y parte del plantel, el último apuntado sería él.

Por otra parte, con Ángel Di María, Rosario Central empató 0 a 0 frente a Atlético Tucumán, mientas que en Cordoba, Belgrano derrotó 2 a 1 a Banfield. Asimismo, en San Juan Sarmiento se impuso 1 a 0.

Hoy sigue la fecha con tres partidos

En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura, hoy a las 15 Aldosivi de Mar del Plata visitará a Barracas Central, mientras que a las 17, Instituto recibirá al último campeón, Platense, en Córdoba.

Además, en la Paternal a las 20, Argentinos recibirá a Unión de Santa Fe.