River confirmó la grave lesión de Germán Pezzella

El empate sin goles de River ante Independiente dejó una noticia preocupante para Marcelo Gallardo: Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada.

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, se lesionó sobre el final del primer tiempo tras una desafortunada acción con Walter Mazzanti, en la que su rodilla quedó trabada. Pezzella abandonó el campo de juego del estadio Libertadores de América entre lágrimas, rengueando y consolado por sus compañeros.

En un primer momento, el parte preliminar indicó un esguince, lo que había generado cierta expectativa positiva en el cuerpo técnico de River, teniendo en cuenta la ajustada agenda del equipo. Sin embargo, los estudios realizados este domingo confirmaron el diagnóstico más temido.

La recuperación demandará entre seis y ocho meses, por lo que el zaguero no volverá a jugar en 2025.