Hockey: Universitario estrenó cancha con un triunfo

En Manuel B. Gonnet los festejos llegaron por duplicado para Universitario porque en primer lugar tuvo el agrado de estrenar su primera cancha de agua siendo un hito importantísimo para la historia de la institución.

La cancha representa un salto de calidad para la U, que con mucho esfuerzo y dedicación pudo lograr inaugurar uno de sus más ansiados objetivos. En este marco, logró el triunfo en su primer partido disputado allí por 1 a 0. La autora del primer gol en la nueva cancha, Julieta Icardi, dijo: “Estoy vinculada al club desde el 2019, subiendo en distintas categorías, y me emocioné mucho cuando convertí”.

“Reforzamos el área, la defensa, estamos contentas porque vamos a seguir trabajando para mejorar” , sentenció.

Además, en la fecha 3 de la segunda ronda, Santa Bárbara dio el batacazo y venció como visitante a GEBA, quien marcha líder del Torneo Metropolitano Damas A, al imponerse por 2 a 0. El Tricolor sumó 3 puntos de oro para alimentar la ilusión de escalar en la tabla hacia los puestos de playoffs.

Con este triunfo, Santa quedó en la 10ma ubicación con 17 unidades a 6 puntos de St. Catherine’s quien ocupa el sexto lugar de la tabla. La próxima fecha, deberá recibir a Italiano en Manuel B. Gonnet en otra prueba de carácter para pelear por las finales.

Una gran victoria alcanzó Estudiantes A en la reanudación de los torneos metropolitanos de hockey femenino. Por la fecha 16 del grupo 2 de la Primera D, el elenco pincha batió de visitante a Berazategui 4-2 con goles de Mercedes Diotto, Erica Giménez y Renata Carabas en dos oportunidades.

Por el certamen de la E, Estudiantes B igualó 0-0 con Los Andes en el Country Club.

Con respecto a la jornada de este domingo, los caballeros pinchas jugarán desde las 16.00 el clásico con Santa Bárbara B en el Country Club, encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Copa de Plata. Por su parte las damas de Estudiantes C viajarán a Morón para medirse con Los Matreros.