Rugby: La Plata y Los Tilos festejaron en el Top 12

Pasó la fecha número 15 del URBA Top 12 y en la ciudad quienes festejaron fueron el Amarillo y el Verde. En un partido con pocas jugadas claras, pero mucha tensión, La Plata Rugby logró reencontrarse con la victoria en Gonnet. Los “Canarios” vencieron 16-13 a Regatas de Bella Vista gracias a un penal de Suárez Folch en los minutos finales, resultado clave para alejarse del fondo de la tabla. El conjunto visitante volvió a quedarse cerca del triunfo, pero una infracción en el cierre les costó caro.

El equipo dirigido por Francisco Albarracín arrastraba cinco fechas sin ganar y venía de una dura caída en el clásico, lo que había complicado su presente. Los cuatro puntos obtenidos le permiten tomar aire y distanciarse de San Luis, último con 13 unidades.

En otro encuentro, Los Tilos rompió una racha de 23 años sin ganar en Don Torcuato ante Hindú. No sólo se impuso 24-10 como visitante, sino que también consiguió, después de mucho tiempo, quedarse con los dos cruces del año. El resultado mantiene al Verde con la ilusión de meterse en semifinales en su vuelta a la máxima categoría.

Por su parte, CUBA superó a San Luis en un duelo cargado de puntos: 50-40. Fue un partido de tanteador cambiante y ritmo constante, que deja a los de Villa de Mayo lejos del cuarto puesto pero con mucho por disputar. San Luis, que mostró mejoras desde el regreso de Agustín Creevy, no logra salir de la zona de permanencia y afrontará su despedida contra BAC en la Cumbre la próxima fecha.

En la Primera A, Universitario jugó el mejor partido de la temporada y por la fecha 18 se impuso con claridad 45 a 15 ante Deportiva Francesa en Gonnet. Las Panteras sumaron 28 unidades y toman distancia de San Albano, quien marcha último con 15 puntos.

Por otro lado, en el Torneo de Tercera División, Albatros Rugby Club superó sin problemas en su visita a Almafuerte por 50 a 20 y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 66 puntos, a sólo dos unidades de su perseguidor Los Pinos.