Gimnasia sigue con los entrenamientos bajo el “Método Orfila”

Si bien arrancó el Torneo Clausura con una derrota, el Lobo “mostró los dientes” y sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego. Y eso despertó diversos elogios. La semana pasada la Liga Profesional distinguió a Nelson Insfrán por sus atajadas y ahora fue el momento de la dupla de centrales Giampaoli -Suso. Gimnasia volvió a los entrenamientos con el foco puesto en el compromiso del próximo domingo ante Lanús en 60 y 118. Pedro Silva Torrejón volvería al once titular.

En las últimas horas se conoció un dato que refleja el buen momento que atraviesan los centrales albiazules : el sitio especializado en estadísticas FutbolScan confirmó que son la pareja con más despejes en lo que va del campeonato. El joven defensor acumula 52, mientras que el ex capitán de Platense lo sigue con 43. Pese a la llegada de Germán Conti, todo parece indicar que la dupla Giampaoli-Suso seguirá comandando el fondo mens sana.

Según pudo averiguar diario Hoy, la hinchada albiazul prepara un gran recibimiento para el domingo por la tarde en el Bosque. Los integrantes de @recibimientos22, mediante sus cuentas de Instagram y de X, comenzaron con la difusión de los preparativos para recibir a los jugadores de gran manera.