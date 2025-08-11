Prohibido Rojo: Racing presentó a Marcos R.

Racing le dio la bienvenida a Marcos Rojo como su nuevo refuerzo con un posteo en redes sociales. Desde la institución de Avellaneda anunciaron que el exjugador de Boca ya firmó su contrato pero lo hicieron con una curiosidad: en ningún momento hicieron alusión a su apellido por ser el apodo de Independiente, el clásico rival y mala palabra. El exfutbolista de la Selección Argentina, de 35 años, arribó con el pase en su poder tras haber rescindido con el Xeneize y firmó un contrato de productividad por un año. “Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, escribieron en la publicación.

El zurdo tuvo este domingo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gustavo Costas y conoció a sus nuevos compañeros, pero en el azul y oro venía entrenando con normalidad pese a que había sido apartado del resto por decisión del técnico, Miguel Ángel Russo. Por lo tanto, Costas podría utilizarlo el martes cuando la Academia visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Justamente el certamen continental y la Copa Argentina son los dos torneos en los que Racing podrá contar con el futbolista, ya que no está habilitado para sumar minutos en el Clausura.

Por otra parte, después del duelo del sábado entre la Academia ante Boca que terminó 1-1, el domingo se bajó el telón de la fecha 4 del Torneo Clausura con tres partidos: Barracas le ganó 3-1 a Aldosivi, Instituto empató con Platense y por su parte al cierre de esta edición, Argentinos Juniors igualaba ante Unión de Santa Fe.