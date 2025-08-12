Con los nobles “corazones de El Retiro”, salieron adelante tras un violento robo en el fútbol infantil

Carlos Viglietti vive en la zona de barrio El Retiro hace más de 40 años en La Plata. Formó parte de un grupo de vecinos que decidieron fundar el club “Corazones”, a comienzos de los ’90, cuando el pavimento todavía era un sueño y las calles de tierra y las casillas de madera graficaban la única postal del barrio.

La institución de barrio que contiene a más de 200 chicos de la zona funciona en 160 entre 49 y 50. Es un barrio lleno de familias, pero por donde también suelen merodear algunos delincuentes, que después de la crisis del 2001 empezaron a salir de todas partes.

El sábado, en el marco de una jornada soleada y anticipando el Día de la Niñez, Corazones de El Retiro recibió a Los Pinos de Brandsen, por la anteúltima fecha del primer torneo del año que organiza Aplafi.

“Lamentablemente sufrimos un robo muy grande que casi nos deja al límite de la desafiliación. Por suerte el presidente de la AFA se enteró del tema y envió a algunas personas a poder ayudarnos. Recuperamos un freezer, hornos y una freidora que usábamos para cocinar y vender lo que se fabricaba acá en las jornadas de partidos. Gracias a ellos y a la colaboración de las familias del club pudimos salir adelante”, expresó el presidente del club con el viento de cambio y esperanza que llegó con el soleado fin de semana de agosto.

“Este club surgió de una comparsa que habían armado los chicos en el año 1989 y que duró hasta el año 1992”, contó el presidente de la institución, quien recordó al histórico dirigente “Chispa” que era un maestro de grado de la zona que falleció hace algunos años.

En el marco de la anteúltima fecha del primer torneo del año, Corazones Azules recibió la visita de los nenes del club Los Pinos de Brandsen, quienes también forman parte de los torneos que organiza Aplafi, que es la Asociación Platense de Fútbol Infantil.

La categoría 2015 de los “Corazones” venció 3 a 0 a su rival, mientras que los nenes de la 2013 también terminaron festejando un triunfo por 4 a 2 ante los de Brandsen.

Los Pinos, en tanto, se terminó imponiendo en los encuentros de la 2018 (2 a 1), la 2017 (8 a 0), la 2016 (4 a 0), la 2014 (2 a 0) y en el partido de la 2012 por 1 a 0.

Además, por el torneo de Lisfi, Autonomía se midió con Sagrado Corazón y los nenes se repartieron puntos jugando en condición de visitante.

Asimismo, Ateneo Popular se midió contra Dragones de Villa Elisa por una nueva fecha del torneo infantil de la Liga Amateur Platense.