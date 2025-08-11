Gimnasia regresa a los entrenamientos con el foco puesto en Lanús

Luego de la gran victoria ante Godoy Cruz, el plantel de Gimnasia regresa a los entrenamientos con el foco puesto en su próximo compromiso. Tras el viaje a Mendoza, el entrenador Alejandro Orfila decidió licenciar a los futbolistas por tres días. Por eso, los jugadores del Lobo se reencontrarán hoy en Abasto para preparar el duelo ante Lanús, pactado para el domingo a las 14 horas en el Bosque.

Según pudo averiguar este medio, Orfila y sus dirigidos recibieron con alegría la victoria de Barracas Central ante Aldosivi. Mientras el Lobo acumula dos triunfos consecutivos, sus rivales directos no logran sumar puntos importantes y la diferencia en el fondo de las tablas comienza a ser cada vez más clara. Tanto en la tabla de promedios como en la anual, el Tiburón se encuentra anteúltimo, solo por encima de San Martín de San Juan en ambas clasificaciones.

La CD avanza con los ascensores en la Platea Basile

En las últimas semanas se vio una nueva construcción en la parte superior de la Platea Néstor Basile que llamó la atención a los hinchas que se acercaron al Estadio Juan Carmelo Zerillo. Según pudo averiguar diario Hoy, la comisión directiva comandada por Mariano Cowen avanzó con la construcción de una cúpula superior de protección para los motores de ascensores, cumpliendo con las normativas vigentes respecto a ventilación, accesibilidad, seguridad e iluminación.

Terminada esta obra, la intención es avanzar en la colocación de los ascensores. De no mediar imprevistos, los trabajos estarán listos en el corto plazo para que tanto palquistas como plateístas puedan acceder a sus lugares con mayor facilidad.