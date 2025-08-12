De City Bell a Asunción: Estudiantes viaja con cambios hacia la ilusión copera

En City Bell se respira Copa Libertadores. Tras el triunfo ante Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata trabajó este lunes con la mente puesta en el compromiso de mañana, a las 19, ante Cerro Porteño en Asunción. La mañana de ayer estuvo dividida entre trabajos tácticos y ejercicios con pelota en el estadio de UNO, para de esta manera ultimar detalles antes de subirse al avión.

La logística está marcada al milímetro: hoy el plantel se reunirá en el Country de City Bell para entrenar, almorzar y partir directo al aeropuerto. El arribo a Paraguay está previsto para la tarde y la delegación se hospedará en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (Carfem), a 40 km de la capital, donde realizará la última práctica antes del duelo.

No todos viajarán. Los juveniles Matías Magdaleno y Galo Galarza, habituales en la lista de concentrados, se quedarán para jugar con la Reserva ante Banfield. Lo mismo ocurrirá con Franco Domínguez Ávila, recientemente firmado y aún sin debut.

En cuanto al equipo, Domínguez prepara tres cambios confirmados y una duda. En ofensiva, Guido Carrillo y Edwuin Cetré reemplazarán a Lucas Alario —a quien el DT elogió públicamente— y Fabricio Pérez, figura en el último triunfo. Además, Santiago Arzamendia regresará al lateral izquierdo en lugar de Gastón Benedetti, tras la polémica por su termo con los colores de Cerro. La incógnita pasa por el lateral derecho: Eric Meza volvió a entrenar con normalidad pero “arrastra pequeños dolores”, según reconoció el “Barba”, que lo evaluará antes de confirmar si entra por Román Gómez.

El probable equipo: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

El cronograma del Pincha no da respiro: hoy 12, viaje y entrenamiento en Paraguay; miércoles 13, partido ante Cerro; jueves 14, regreso y práctica; viernes 15, entrenamiento; sábado 16, turno vespertino y concentración; domingo 17, duelo ante Banfield por el Clausura.

Domínguez fue claro en la conferencia: “Nuestra obligación es la de representarnos a nosotros y a nuestros hinchas. Mientras representemos nuestra historia, nuestro escudo y nuestra gente, el resultado queda en un segundo plano”. Con esa premisa, Estudiantes buscará en Paraguay dar el primer paso hacia los cuartos de final.