MLS: sin Messi, Inter Miami fue goleado por Orlando en el clásico

Sin Lionel Messi, Inter Miami y Orlando City animaron una nueva edición del clásico del Sol por la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). En el Inter&Co Stadium, el local goleó 4-1 con tantos de Luis Muriel, por duplicado, Martín Ojeda y Marco Pasalic; Yannick Bright había igualado de manera transitoria para el conjunto visitante.

El astro argentino, aún en proceso de recuperación por una lesión, no integró el equipo que presentó Javier Mascherano, que contó con las presencias desde el inicio de Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Pese a que el presente le sonreía a Las Garzas por el reciente acceso a los cuartos de final de la Leagues Cup, no pudo repetirlo en la Major League Soccer.