Viaje de ilusión: Estudiantes listo para su primera batalla copera en Asunción

Estudiantes de La Plata ya respira aire copero en suelo guaraní. La delegación albirroja aterrizó este martes por la tarde en Asunción y se instaló rápidamente en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (Carfem), a unos 40 kilómetros de la capital. Allí quedará concentrado y realizará su última práctica antes del compromiso que marcará el inicio de la serie ante Cerro Porteño.

El viaje tuvo logística milimétrica: concentración matutina en el Country Club de City Bell, almuerzo grupal y traslado directo al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Paraguay. El objetivo de Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico fue claro: evitar desgaste innecesario y llegar con energías intactas al duelo de hoy, programado para las 19 en el Estadio La Nueva Olla.

El Pincha llega con un envión anímico importante: tres victorias consecutivas en el torneo local, la última ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, el técnico sabe que la Copa es otro cantar y que Cerro será un escollo durísimo, empujado por su gente y con la motivación de volver a meterse entre los ocho mejores del continente tras seis años.

En cuanto al equipo, Domínguez meterá variantes de peso. Guido Carrillo y Edwuin Cetré reemplazarán a Lucas Alario y Fabricio Pérez, mientras que Santiago Arzamendia regresará al lateral izquierdo en lugar de Gastón Benedetti. La única incógnita pasa por el lateral derecho: si Eric Meza responde bien tras su lesión, volverá al 11 en lugar de Román Gómez.

El árbitro será el chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por su compatriota Rodrigo Carvajal. Estudiantes sabe que un buen resultado en Asunción puede allanar el camino de cara a la revancha en La Plata. La misión es clara: golpear primero, mantener el orden y aprovechar cada oportunidad.

Con el corazón caliente y la cabeza fría, el Pincha buscará dar otro paso en su sueño copero. Porque en la Libertadores, la historia siempre espera a quienes se animan a escribirla.