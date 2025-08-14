River igualó con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores





El Gumarelo y el Millonario no se sacaron ventajas en el Estadio La Huerta, en el primer cruce de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En un partido intenso y con pocas concesiones, River Plate empató ante Libertad de Paraguay y dejó la serie abierta para la revancha en el Monumental.

Marcelo Gallardo apostó por un once casi idéntico al habitual, con la única novedad de Sebastián Boselli en la defensa. El Millonario mostró solidez en varios pasajes del encuentro, aunque le costó generar peligro sostenido frente a un rival que se hizo fuerte en su casa.

La paridad en el marcador reflejó lo que fue el trámite: dos equipos que priorizaron no regalar espacios y que saben que la definición llegará en la vuelta.

Con este 0-0, River tendrá la ventaja de cerrar la serie en el Monumental, donde buscará imponer su jerarquía y el apoyo de su gente para avanzar a los cuartos de final. La revancha está programada para la próxima semana, en un duelo que promete máxima tensión y emociones fuertes.