Noche amarga para el Rojo y previa caliente para River en la Libertadores

Independiente no pudo en Chile y complicó su futuro en la Copa Sudamericana. El Rojo cayó 1-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, en el partido de ida por los octavos de final. El trámite fue parejo, pero a los 35 minutos Lucas Assadi clavó un remate esquinado desde afuera del área que terminó siendo decisivo. Los dirigidos por Vaccari tuvieron chances claras en el arranque, pero no lograron concretar y, para colmo, a diez minutos del final se quedaron con diez por la expulsión de Abaldo.

La revancha será el próximo miércoles en Avellaneda, desde las 21.30, donde Independiente estará obligado a ganar para seguir con vida. Antes, el sábado a las 20.30, visitará a Vélez por el Torneo Clausura. Por otro lado, la Copa Libertadores sigue encendida y hoy tendrá uno de sus platos fuertes: River visitará a Libertad en Asunción por la ida de los octavos de final, desde las 21.30. Se espera la presencia de casi 3.000 hinchas millonarios en La Huerta, en lo que será la primera gran prueba del semestre para el equipo de Marcelo Gallardo.

El Muñeco llega con varias bajas importantes. En defensa no podrá contar con Germán Pezzella, lesionado gravemente en la rodilla, ni con Lucas Martínez Quarta por un esguince. Paulo Díaz, con una sinovitis, será probado hasta último momento. En ataque, las ausencias de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas obligarán a rearmar el frente ofensivo, que tendrá a Borja y Colidio como cartas principales.

Del lado paraguayo, Libertad viene de empatar en la liga local y recupera a Martín Silva en el arco. El equipo de Sergio Aquino buscará hacerse fuerte en casa para llegar con ventaja al Monumental.

La agenda copera continuará con Botafogo vs Liga de Quito, y Universitario recibiendo a Palmeiras, ambos por la ida de los octavos de final de la Libertadores. La definición está cada vez más cerca y la tensión en el continente, al máximo.