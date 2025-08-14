El festejo alocado de miles del Pinchas en Asunción

Un nutrido grupo de hinchas de Estudiantes se hizo un espacio para poder viajar y acompañar al Pincha a Asunción del Paraguay, en el marco de la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La familia Salvioli marcó presencia en la tribuna con una tradicional bandera, así como también estuvieron Los Leales, y referentes de distintos barrios y localidades de La Plata.

Tal cual suele ocurrir en Asunción, la tensión ganó el ambiente al momento de retirarse del estadio la Nueva Olla, ya que los hinchas de Cerro quisieron tomarse venganza por el resultado en la cancha y muchos de ellos estaban alcoholizados porque en las inmediaciones de la cancha se permite tomar mucha cerveza.

Del lado de Estudiantes, en tanto, algunas familias aprovecharon la ocasión para pasar por la triple frontera y volverse con bolsas llenas de productos que consiguieron a mejor precio.