Con Muslera como figura y un agónico penal, Estudiantes venció a Cerro Porteño y acaricia los cuartos de final

Estudiantes de La Plata dio este miércoles un paso clave en su sueño continental al imponerse 1-0 como visitante ante Cerro Porteño, en el estadio Nueva Olla de Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.



El inicio mostró a un Pincha más decidido, pero con el correr de los minutos el Ciclón de Barrio Obrero generó las situaciones más claras. Sin embargo, la figura de Fernando Muslera se agigantó bajo los tres palos, salvando sobre la línea en más de una oportunidad para mantener el cero en su arco.



La definición llegó en el tiempo de descuento, cuando el árbitro sancionó un penal que Santiago Ascacibar transformó en gol en el octavo minuto de adición del segundo tiempo. Ese tanto le permitió al equipo dirigido por Eduardo Domínguez encaminar la clasificación, que buscará sellar en la revancha del próximo miércoles en el estadio UNO.



Estudiantes lo supo sufrir y, de manera agónica, se llevó un valioso triunfo que lo deja con ventaja para el encuentro decisivo. La serie sigue abierta, pero el Pincha ya dio un golpe importante en suelo paraguayo y acaricia los cuartos de final del certamen continental.



