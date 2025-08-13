Sonreime no le dio ninguna posibilidad a Lo Dejo Todo

Por GALOPÓN

En una tarde “casi” primaveral, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Hándicap “Día del Veterinario” (1.200 mts.) el triunfo fue para Sonreime que no dejó dudas en su desplazamiento ya que se impuso de punta a punta, postergando por cinco cuerpos a Lo Dejo Todo, mientras que a largo y medio Vespaciano completó el tercer lugar del podio. El ganador, contó con una acertada conducción por parte del jockey Jorge Peralta. Nuestro recomendado, no le dio la menor posibilidad a sus rivales porque se adueñó de la delantera en el pique, a pesar que al principio Lo Dejo Todo intentó hacerle sombra, pero de a poco fue inclinando la balanza a a su favor y ya en la recta escapar fácilmente rumbo al disco.

Así, el veloz descendiente de Orpen, entrenado por el cuidador Juancito Saldivia logró otro importante éxito –el quinto en 11 salidas- que lo mantiene en los primeros planos entre los velocistas del medio local. Sería intención de sus allegados que continúe su campaña en esta pista.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el octavo turno de la programación con seis participantes en la pista, porque Registrado dejó en blanco el compromiso, y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Sonreime, que prometía un sport de $1.55, superando lo reunido por Lo Dejo Todo ($3.55) y por Vivante ($4.15). Ya en carrera, la victoria fue para nuestro recomendado Sonreime para alegría de la cátedra.

Abierto los partidores, se movieron muy rápidos Lo Dejo Todo y Sonreime, de tal manera que al formalizarse la carrera el favorito le sacaba pequeña ventaja a su rival mientras que a dos cuerpos se ubicaba Vivante, por delante de Vespaciano, de Curioso Azteca y de Surfing Boy, cerrando la marcha.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, el puntero le sacaba tres cuartos de cuerpo de luz a Vivante que pasaba al sitial de escolta dejando tercero por poco a Lo Dejo Todo, quedando cerca Vespaciano, completando el lote Surfing Boy y Curioso Azteca.

Así, completaron el recorrido de la curva con lucha en la delantera entre Sonreime y Vivante, con pequeña ventaja sobre Lo Dejo Todo y Vespaciano; ya en la recta el favorito salió mejor pisado sacándole tres cuerpos de diferencia a Lo Dejo Todo, mientras que por media cancha ensayaba una tibia atropellada Vespaciano, en tanto Vivante iba quedándose. Sin sobresaltos, el puntero siguió su camino hasta el disco que cruzó con cinco cuerpos de luz sobre Lo Dejo Todo, dejando tercero a Vespaciano.

El ganador vino en 24s.43/100 y en 48s.25/100 hasta completar el registro de 1m.11s.44/100 para los 1.200 metros de pista normal.