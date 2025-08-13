PSG y Tottenham abren la temporada de acción europea
El Tottenham de Cuti Romero se enfrentará al último campeón de la Champions.
Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, se mide ante el ganador de la Europa League, el Tottenham Hotspur de Cristian Romero, en un partido cargado de expectativas. Con figuras estelares y polémicas de fondo, el encuentro se disputa en Italia con transmisión exclusiva por Fox Sports.
El partido comienza a las 16.00, hora de nuestro país, se llevará a cabo en Italia. Este choque no solo define el primer título internacional de la temporada en Europa, sino que marca el cierre de la pretemporada para ambos equipos, justo antes del inicio de las grandes ligas.
Luis Enrique, DT del PSG, apostará por un 11 titular con novedades importantes. La formación probable incluye a Lucas Chevalier en el arco (reemplazando a Gianluigi Donnarumma, excluido por “decisión técnica” en medio de tensiones con el entrenador).
Por su parte, los Spurs tendrán a Cuti de arranque y también a su gran fichaje: Mohammed Kudus, que significó una erogación de 63 millones de dólares para sacarlo del West Ham.