¡El PSG es el campeón de la Supercopa de Europa! En el estadio Bluenergy, los dirigidos por Luis Enrique empataron 2-2 contra el Tottenham y luego, vencieron 4-3 en la tanda de penales. El cero en el marcador se rompió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando un disparo de Joao Palhinha pegó en el travesaño y en el rebote, Micky Van de Ven convirtió el gol. Apenas iniciado el complemento, Pedro Porro envió un centro al segundo palo para Cristian Cuti Romero, quien cabeceó y realizó el segundo tanto.

A 5 minutos del cierre, Kang-In Lee descontó con un golazo de afuera del área. En tiempo agregado, Dembélé tiró un centro potente para Gonçalo Ramos que tan sólo tuvo que poner la cabeza para igualar el marcador. En la tanda de penales, los dirigidos por Luis Enrique se impusieron con un tiro definitorio de Nuno Mendes, que le dio el trofeo a su equipo.

El central argentino campeón del mundo vivió una temporada difícil. Una dura lesión lo dejó tres meses fuera de las canchas y el Tottenham terminó en el puesto 17 de la Premier League. Sin embargo, el defensor volvió con fuerza y lideró al grupo como capitán en la final de la Europa League, donde logró el título frente a Manchester United. Dicha consagración, terminó salvando, en parte, una de las peores campañas a nivel local en la historia del conjunto londinense.

El título en la segunda competición más importante de Europa a nivel clubes le permitió a los Spurs disputar la final de la Supercopa de Europa.