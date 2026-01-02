Rally Dakar: los representantes de Argentina

Argentina volverá a decir presente en el Rally Dakar 2026 con una delegación numerosa y de fuerte tradición ganadora. La competencia, que se disputará nuevamente en Arabia Saudita, contará con 20 representantes argentinos, entre los que se destacan varios campeones que buscarán sumar una nueva consagración en la carrera más exigente del mundo del rally raid.

Cuando el desierto vuelve a encender la ilusión de pilotos y navegantes, la Argentina afronta la 48ª edición del Dakar con historia, talento y ambición. La bandera celeste y blanca flameará en los vivacs gracias a una generación que combina experiencia, vigencia y recambio, sostenida por un legado que ya es parte central de la identidad del Dakar moderno.

El antecedente inmediato refuerza ese protagonismo. El Dakar 2025 quedó marcado como uno de los hitos más importantes para el automovilismo nacional, con la consagración de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la categoría Challenger. La dupla cordobesa dominó las 12 etapas con solidez y regularidad, logrando un título que trascendió lo deportivo por su historia personal: compañeros desde la infancia en General Cabrera y hoy campeones del Dakar a nivel mundial.

Ese logro se inscribe en una trayectoria colectiva que explica por qué Argentina sigue siendo una potencia en la prueba. Desde el dominio de Marcos y Alejandro Patronelli en cuatriciclos, pasando por las conquistas de Kevin Benavides en motos y los títulos de Manuel Andújar en quads, el país construyó un palmarés que atraviesa distintas categorías y generaciones.

Más que resultados, el Dakar refleja una identidad. A pesar de las distancias, los desafíos logísticos y las dificultades propias del automovilismo internacional, los representantes argentinos han sabido dejar su huella en las arenas más duras del planeta. En 2026, esa historia volverá a ponerse en marcha, con campeones y nuevos protagonistas dispuestos a seguir agrandando la leyenda.

Los campeones

2010 Marcos Patronelli Quads Argentina / Chile 2011 Alejandro Patronelli Quads Argentina / Chile

2012 Alejandro Patronelli Quads Argentina / Chile

2013 Marcos Patronelli Quads Argentina / Chile

2016 Marcos Patronelli Quads Argentina

2019 Nicolás Cavigliasso Quads Perú

2021 Kevin Benavides Motos Arabia Saudita

2021 Manuel Andújar Quads Arabia Saudita

2023 Kevin Benavides Motos Arabia Saudita

2024 Manuel Andújar Quads Arabia Saudita

2025 N. Cavigliasso/V.Pertegarini Challenger Arabia Saudita