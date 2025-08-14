La Reserva del Lobo venció a Lanús, sigue invicta y sueña con pelear arriba

Otra victoria para ilusionarse. La Reserva de Gimnasia venció a Lanús por 2-0 y consiguió su tercera victoria consecutiva en el Torneo Proyección. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto está invicto y en el segundo puesto de la Zona B con 11 unidades.

El Lobo ganó de manera merecida en un partido de ida y vuelta ante el conjunto Granate, que tuvo sus oportunidades en el inicio del encuentro, pero no pudo sacar la diferencia. Luego de un córner ejecutado por Nicolás Barros Schelotto, Federico Pendas impactó la pelota para abrir el marcador en la fresca tarde de Abasto.

En la segunda etapa, Gimnasia manejó la pelota y sobre el final, tras otro córner ejecutado por Nicolás Barros Schelotto, Jorge De Asís tuvo una gran definición de cabeza para poner números finales al partido.

Orfila aguarda por la recuperación de Silva Torrejón

Pedro Silva Torrejón fue baja para jugar ante Godoy Cruz por una molestia muscular. El lateral izquierdo sufrió un edema en el bíceps, que le impidió ser parte de la nómina que viajó a Mendoza.

Si bien se esperaba que esta semana pueda regresar a trabajar con normalidad, Silva Torrejón aún no pudo estar a disposición de Alejandro Orfila. Si bien realizó algunos ejercicios a la par de sus compañeros, el jugador surgido de Boca no completó la práctica. Por eso, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del lateral izquierdo para considerar su titularidad ante Lanús el próximo domingo.

Copa Argentina: Newell’s eliminó a Atlético Tucumán

La Lepra venció por 3-2 al Decano en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y será rival de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina: Luciano Lollo (12 minutos), Gonzalo Maroni (39) y Carlos González (61) marcaron para el conjunto rosarino, mientras los tantos de Miguel Brizuela (32) y Mateo Coronel (36) revirtieron parcialmente el marcador para el elenco tucumano.