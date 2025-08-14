Beach handball: Argentina es campeón del mundo

Las Kamikazes hicieron historia en Chengdu, China, al conquistar por primera vez la medalla de oro en los World Games de beach handball. El seleccionado argentino femenino, dirigido por Leticia Brunati, venció 2-1 a Alemania en una final vibrante y cerró un torneo perfecto, reafirmando su lugar entre las potencias mundiales.

La fase de grupos fue impecable: triunfos 2-0 ante Portugal, Croacia y China, que les dieron puntaje ideal. En cuartos, superaron con autoridad 2-0 a Vietnam, mostrando solidez y regularidad. La semifinal ante España, vigente campeón europeo, fue un duelo de alto voltaje: se llevaron el primer set 20:15, cayeron 14:15 en el segundo y resolvieron en los shoot-out por 6:4, con intervenciones decisivas de Zoe Turnes y Alma Molina.

En la final, Alemania volvió a ser rival, como en la definición del último Mundial, pero el desenlace cambió. Las europeas ganaron el primer set 20:14, aunque la reacción argentina fue letal: un 22:12 en el segundo parcial forzó los shoot-out. Allí, la efectividad albiceleste fue total (7-2) y desató una celebración inolvidable. Este oro se suma a la plata obtenida en Wroclaw 2017 y al bronce de Birmingham 2022, completando así un recorrido que consolida a Las Kamikazes como leyenda viva del beach handball.