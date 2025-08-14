Sin clásico, son doce carreras comunes en el teatro del turf

Por GALOPÓN

"Casi” en la mitad del mes de agosto, habrá acción en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 13.30, se levantará el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de doce actos, estando anunciada la última carrera para las 19.

Sin cotejo de nivel jerárquico, la cita más interesante es el Premio “Akan- 2º Turno” (1.200 mts.) a disputarse en quinto turno. El mismo está abierto para potrillos de 3 años que no hayan ganado, con un peso uniforme de 56 kilos y han comprometido su presencia once ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $3.635.000. La presencia de Al Infinito –en los papeles- se “roba” todo el protagonismo fundamentalmente por su cartilla. Entrenada en esta pista por el compositor sureño Víctor Villanueva, tras dos presentaciones fallidas –en su debut no largó y en la siguiente lo hizo último- enhebró tres segundos puestos consecutivos que lo catapultan a lo más alto de sus posibilidades. Viene de escoltar a Holiday Rim y como que el defensor de las sedas “El Rey de SAO” quedó en puerta para lograr el ascenso. Pero para ello deberá de vérselas con Santo Bueno, un potrillo entrenado por el experimentado cuidador Arnaldo Vigil que debutó perdiendo por la cabeza frente a First To Run. Y como tercero en discordia, ubicamos al debutante Sippin Whisky, un linajudo hijo de Springdom, que viene moviéndose bien en sus ensayos matinales.

Hagan juego, señores, que esta tarde hay función en el teatro del turf.

Candidatos para Hoy

1ra.) 3 – 6 – 8

2da.) 2 – 1 – 6

3ra.) 9 – 7 – 5

4ta.) 5 – 3 – 4

5ta.) 2 – 6 - 5

6ta.) 1 – 6 – 3

7ma.) 3 – 4 – 11

8va.) 5 – 10 – 6

9na.) 6 – 11 - 10

10a.) 1 – 8 – 10

11a.) 10 – 5 – 2

12a.) 9 – 2 – 4 – 12