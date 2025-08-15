Orfila define el equipo para recibir a Lanús

El plantel de Gimnasia sigue con el foco puesto en el cruce del domingo ante Lanús en el Bosque. El lobo quiere meter su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura para seguir alejándose de la zona de descenso y acercarse a las zonas de clasificación. Para recibir al Granate, el técnico Alejandro Orfila aún presenta una duda estructural en el once titular, más precisamente en la defensa.

Según pudo averiguar este medio, en las últimas horas hubo signos positivos respecto a la recuperación de Pedro Silva Torrejón. Luego de la contractura en uno de los bíceps, que terminó en un edema muscular, el lateral izquierdo estuvo haciendo un pequeño trabajo con pelota en Abasto. En la jornada de hoy, Orfila probará al futbolista surgido de Boca en la práctica de fútbol. En caso de que no esté al 100%, su lugar será ocupado nuevamente por Juan Manuel Villalba. El resto de la alineación titular sería la misma que venció a Godoy Cruz en Mendoza: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Aprevide aplicó derecho de admisión a más barras

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) extendió la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos a siete hinchas de Gimnasia, acusados de integrar la facción "La Nueva Generación". La medida se tomó tras detectar su bandera en un partido en el Estadio del Bosque, en medio de una disputa con la barra oficial. Semanas atrás, Aprevide ya había dispuesto el derecho de admisión para otros diez hinchas triperos, también vinculados a "La Nueva Generación". Aquella medida surgió tras detectar publicaciones en redes sociales donde se mostraban bombos con imágenes de ametralladoras y el número 79.