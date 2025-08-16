Orfila prepara un “equipo fotocopia” para recibir a Lanús

Con el correr de las fechas, la alineación titular de Gimnasia empezó a “salir de memoria”. Los buenos resultados y el gran rendimiento del equipo comandado por Alejandro Orfila generaron confianza en el hincha. Pero el fútbol muchas veces tiene imprevistos y eso alteró los planes del técnico uruguayo. Para no arriesgar a Pedro Silva Torrejón, el cuerpo técnico albiazul decidió que Juan Villalba siga ocupando el lateral izquierdo para recibir mañana a Lanús.

Tal como adelantó diario Hoy, con el correr de los días y más allá de la buena evolución de Silva Torrejón, Orfila decidió preservar al futbolista surgido de Boca para que siga recuperándose. De esta manera, el Lobo saltará a la cancha con la misma alineación que consiguió los tres puntos en Mendoza: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Juan Villalba; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Atento Lobo: Aldosivi empató con Belgrano

El Tiburón y el Pirata levantaron el telón de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional con un entrentenido empate 0-0 en el Estadio José María Minella. Aldosivi contó con las mejores ocasiones pero no logró vulnerar la resistencia de la defensa de Belgrano, que llegaba al duelo con la chance de ser puntero de la Zona A. El elenco marplatense sigue complicado con el descenso.

Tigre se lo dio vuelta a Racing

La Academia lo ganaba por un golazo de Balboa, pero fue expulsado Pardo y el Matador lo ganó en el final por 2-1 con tantos de Martínez (penal vía VAR) y Russo. Otra vez explotó Gustavo Costas por los fallos arbitrales.

Así sigue la quinta fecha del torneo

En la jornada de hoy, la pelota de la Primera División rodará en cuatro partidos. Desde las 14:15 horas, el campeón Platense recibirá a San Lorenzo. A las 16:15 horas, Huracán será local frente a Argentinos Juniors. En el turno de las 18:30 horas, Deportivo Riestra visitará a Rosario Central.En el cierre del sábado llegará el plato fuerte : el Vélez de los Mellizos Barros Schelotto se medirá ante Independiente en Liniers.