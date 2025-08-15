Candy Rush se recuperó de su debut y le ganó a Santo Bueno

Por GALOPÓN

En una tarde soleada, pero fría de mediados de agosto abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Premio “Akan-2º Turno” (1.200 mts.) el triunfo fue para Candy Rush que no dejó dudas en su desplazamiento ya que desde el vamos fue a pelearle la carrera a Al Infinito y a Santo Bueno y ya en la recta sacó pequeña ventaja que mantuvo al cruzar el disco. En la raya, frenó por medio cuerpo a Santo Bueno, mientras que el debutante Sippin Whisky completaba el podio. De esta forma, el descendiente de Hi Happy se recuperó de su fallido debut en San Isidro y al parecer el cambio de aire le vino a las mil maravillas, ya que fue con victoria.

Con la puesta a punto del entrenador Manuel Rocca, este ejemplar entrenado en el césped norteño, mostró su mejor perfil que lo catapulta a un futuro inmediato por demás auspicioso en los cotejos de velocidad.

Carrera reservada para potrillos de tres años que no hayan ganado, ocupó el quinto turno de la programación con ocho participantes en pista, ya que Demorado Money, Severino Hit y Fair Cup dejaron en blanco el compromiso y el cierre de las apuestas mostró el rotundo favoritismo de Santo Bueno, que prometía el exiguo sport de $1.60 superando lo reunido por Al Infinito ($3.35) y por Candy Rush ($5.30). Trasladado el pleito a la pista, nuestro recomendado Candy Rush se alzó con una clara victoria tras pagar el derecho de piso del debut.

Abierto los partidores, y aprovechando el sorteo cercano a los palos, Al Infinito salió a la descubierta, pero enseguida Candy Rush fue a plantearle lucha, de tal manera que formalizada la carrera los dos potrillos pugnaban por la vanguardia separados tres cuerpos de Sippin Whisky, quedando detrás Santo Bueno, Shart Ton y Hecale, que venían en parecida línea. De esa manera completaron el recorrido del opuesto y al ingresar al codo de la calle 41, Al Infinito mantenía la punta por poco sobre Candy Rush y Santo Bueno que se le fueron al humo, mientras en cuarto lugar se desempeñaba Sippin Whisky.

En la mitad de la elipse, los tres ejemplares de adelante se juntaron en franca lucha por la vanguardia, viniendo a continuación Sippin Whisky. Así, completaron la curva y al pisar el derecho se mantenía la lucha por la delantera; y recién faltando 250 metros para la definición, dominó Candy Rush y de ahí al disco se defendió del asedio del favorito, al que finalmente postergó por medio cuerpo, mientras que Sippin Whisky se quedaba con la tercera chapa del marcador.

El ganador vino en 24s.65/100 y en 47s.58/100 hasta completar el registro de 1m.13s..45/100 para los 1.200 metros de pista normal.