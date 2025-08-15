Rugby: Los Pumas con equipo confirmado para recibir a los All Blacks

Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para su debut en el Rugby Championship, el sábado frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El kickoff será a las 18:10 y podrá verse por Disney+. El head coach presentó un XV titular con lo mejor disponible, buscando iniciar el torneo con una victoria histórica: la primera ante los All Blacks en suelo argentino.

La reciente ventana de julio y el amistoso ante los British & Irish Lions fueron clave para definir el equipo. Contepomi y su staff priorizaron experiencia, solidez y potencia para enfrentar a un rival de jerarquía.

El Estadio Mario Alberto Kempes será testigo de un desafío especial: aunque Argentina venció a Nueva Zelanda tres veces en los últimos años, nunca lo hizo como local. La expectativa es alta y el público espera una actuación memorable que pueda romper esa barrera y regalar una alegría única a los hinchas del rugby nacional.