De vuelta a casa, con la mente en el Clausura

Cambia el chip. Estudiantes de La Plata regresó este jueves por la madrugada al país para, además de valorar el triunfazo en condición de visitante ante Cerro Porteño por 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, rápidamente ponerse a trabajar de cara a una nueva fecha del Torneo Clausura. Sin tiempo para el descanso, volver a jugar el próximo domingo ante Banfield en el Sur.

El vuelo del Pincha aterrizó en Buenos Aires cerca de las 3 de la mañana y, desde allí, el plantel se trasladó directamente al Country Club de City Bell. La jornada comenzó con descanso y recuperación, pero por la tarde, el grupo volvió al trabajo en el campo principal del predio albirrojo. La práctica vespertina estuvo enfocada en tareas regenerativas para los que fueron titulares en Paraguay, mientras que el resto realizó trabajos técnicos y ejercicios tácticos en espacios reducidos.

En el horizonte inmediato aparece Banfield, a quien el Pincha visitará este domingo a las 16:15 por la quinta fecha de la Zona A. El objetivo es seguir sumando en el campeonato local, sin perder de vista la revancha copera del miércoles 20 de agosto en el Estadio UNO.

En conferencia de prensa tras la victoria en La Nueva Olla, Eduardo Domínguez dejó en claro que, pese a la ventaja obtenida, la serie está abierta: “Hicimos parte del trabajo. Como nosotros ganamos acá, ellos pueden hacerlo allá. Por eso hay que preparar el partido de vuelta de gran manera. Hoy fuimos sólidos y gracias a eso encontramos el triunfo en el final”, analizó.

El DT también valoró el control del juego y la capacidad para encontrar espacios: “Nos taparon bien los caminos para atacar rápido. En los últimos 15 minutos del primer tiempo logramos finalizar más, buscando la jugada ideal. Ellos tuvieron dos chances, pero no pudieron superarnos. Tuvimos control de buena parte del partido”.

Sobre el gol de penal de Santiago Ascacíbar, aclaró: “El Ruso es nuestro capitán, nuestra bandera. Cuando está decidido, lo dejamos hacer”. Y cerró con un mensaje de exigencia: “No podes regular acá. Los triunfos consolidan lo que uno quiere y para trabajar en lo que se busca”.

Ahora, el Pincha tiene por delante dos desafíos que marcarán su agenda: seguir firme en el Clausura y sellar, con el respaldo de su gente, el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.