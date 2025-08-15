Se abre el telón de la quinta fecha del Torneo Clausura

La quinta fecha del Torneo Clausura 2025 arranca hoy con tres duelos que prometen intensidad desde el principio. A las 15:30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi recibirá a Belgrano. Será un choque clave por la Zona A: el Pirata viene entonado, ubicado en el tercer lugar con siete puntos y con envión tras superar a Banfield; en cambio, el Tiburón llega golpeado por una nueva derrota, sin victorias en seis partidos y último en la zona.

A las 19:00, en Alta Córdoba, Instituto volverá al escenario donde encontró su levantada ante Unión de Santa Fe. La Gloria buscará seguir escalando en la tabla y consolidar su localía, mientras que el Tatengue, que viene de perder, intentará dar el golpe y cortar la racha adversa para no quedar rezagado.

El cierre del día será apasionante: a las 21:00, Racing enfrentará a Tigre en un escenario de tensiones claras. El campeón 2022 llega con la moral golpeada tras caer 1-0 ante Peñarol en Montevideo por la Copa Libertadores. La exigencia semanal hará que el equipo de Avellaneda deba rotar, con un mix probable de suplentes y algunos titulares, ya que el miércoles recibirá el cruce definitivo con el equipo uruguayo para intentar revertir la serie. La Academia necesita aire en el torneo local, donde suma solo un punto tras empatar con Boca en la Bombonera y dejó una imagen muy floja. Tigre, por su parte, quiere aprovechar el mal momento de su rival y sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

Así arranca el viernes: tres partidos con implicancias distintas pero urgentes. Aldosivi buscará sumar para escapar al fondo, Belgrano sigue firme por arriba; Instituto quiere confirmar su levantada, Unión ir por la recuperación; y Racing, con la cabeza dividida entre la copa y el torneo, buscará un triunfo que le devuelva confianza y lo ponga en carrera otra vez.