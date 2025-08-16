Las Malvinas se tomó revancha y golpeó al campeón de la Liga

Hace un poco más de un mes, Las Malvinas y Unidos de Olmos llegaron a la última fecha del torneo de la Liga Amateur Platense de Fútbol con chances de salir campeón. El Carcelero no falló ante Los Tolosanos y retuvo la corona en la cancha de Brandsen.



Las Malvinas, que fue creciendo con el correr del torneo, hizo todo lo posible por alcanzar el título, pero no le alcanzó.



Este sábado, sin embargo, el equipo se tomó revancha deportiva de aquella definición fallida y derrotó a Unidos de Olmos por 3 a 1 en la cancha de Las Quintas, desatando una verdadera fiesta en 528 y 140.



Además de este resultado, sobresalió la victoria 2 a 1 de ADIP en condición de visitante ante Alumni de Los Hornos, demostrando que una vez más el Naranja de Villa Castells está dispuesto a terminar otro año como protagonista, luchando por volver a conquistar el título.

Polideportivo Gonnet le ganó 3 a 0 a Ringuelet, mientras que Nueva Alianza superó 3 a 2 a Asociación Iris.



Además, CRISFA volvió a empatar 1 a 1, esta vez ante el siempre difícil Estrella de Berisso. En tanto, Tolosano y Fomento también empataron 1 a 1, mismo resultado que CRIBA y Brandsen, en los partidos correspondientes al torneo de Primera A de la Liga Platense.







