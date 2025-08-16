Un error privó a Cambaceres de sumar en Ituzaingó

Defensores de Cambaceres sufrió una nueva derrota en el campeonato de la Primera C. El equipo dirigido por Agustín Costantini cayó por 1-0 ante Ituzaingó, por el gol de Alcides Miranda Moreira a los 30 minutos de la primera parte, luego de un error defensivo en salida del Rojo.

La única emoción de la noche llegó luego de una mal pase del arquero Facundo Collazo, que le permitió al experimentado atacante encontrarse con el tanto. Los de Ensenada vencieron cara la derrota, pero no alcanzó para rascar un punto importante pensando en el boleto al Reducido, hoy algo utópico, ya que quedó a seis de Claypole, el último en ingresar y que todavía debe jugar.

Cruzando la región, este sábado a partir de las 15.30, Villa San Carlos se medirá con Acassuso, por la novena fecha del Clausura de la B Metropolitana. Ariel Cruz será el árbitro del encuentro. Los comandados por Pablo Miranda buscarán un triunfo que les permita seguir de cerca al puntero Midland.

Finalmente, en la Liga la tercera jornada de la Divisional A comenzó este viernes con la igualdad sin goles entre San Lorenzo de Villa Castells y Everton en el Nido. Hoy la atención se la llevará el duelo entre Malvinas y Unidos de Olmos, el bicampeón que visita a los de Franco Rojo, que viene siendo gran protagonista en esta temporada.