Messi vuelve y todo Miami vibra

Inter Miami volverá a contar con su máxima figura. Tras casi dos semanas de ausencia por una lesión muscular en el isquiotibial, Lionel Messi regresará a las canchas este sábado, cuando su equipo reciba a Los Ángeles Galaxy en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, desde las 20.30, por una nueva jornada de la MLS.

El capitán argentino se había resentido en el empate con Necaxa por la Leagues Cup, duelo que se resolvió a favor de las Garzas en la tanda de penales. Aquella molestia lo obligó a dejar el campo en los primeros minutos y lo marginó de la victoria frente a Pumas y de la dura derrota 4-1 en el clásico ante Orlando City.

La confirmación de su regreso llegó de la mano del técnico Javier Mascherano, quien aseguró que Messi “está en condiciones” y destacó que se sumó a los entrenamientos desde el miércoles. “Lo vemos bien, con ganas, y eso es lo más importante”, expresó el entrenador.

No será la única buena noticia para el Inter Miami: Rodrigo De Paul también estará disponible luego de resolver un retraso en su visa, incorporándose a las prácticas este mismo viernes. “El tema de la visa se demoró un poco más de lo previsto, pero estará en la convocatoria”, aclaró Mascherano.

El DT remarcó la importancia de recuperar a dos piezas clave para encarar el tramo decisivo de la temporada. “Quizás nos falta sumar algún jugador más, pero para los tres meses que restan, estamos bien. Hemos recuperado futbolistas que no pudimos utilizar durante mucho tiempo, y con ellos el equipo se ve más equilibrado”, evaluó.

La expectativa en Fort Lauderdale es máxima: Messi vuelve a vestirse de rosa y los hinchas sueñan con verlo brillar nuevamente, esta vez frente a un Galaxy que llega necesitado de puntos y dispuesto a complicarle la noche a las Garzas.