Emotiva despedida del Gordo Creevy de San Luis

En una tarde plagada de emociones, respeto y reconocimiento, San Luis se robó el protagonismo de rugby platense por albergar el último partido de la carrera de Agustín Creevy, quien hace poco tiempo fue el capitán de Los Pumas.

El jugador que llegó al club cuando tenía doce años, allá por el año ’97, se convirtió en uno de los mayores exponentes del deporte platense a nivel internacional, siendo convocado por la Selección y representando a Los Pumas en mundiales y giras internacionales.

En el marco de la decimosexta fecha del torneo Top 12 de la URBA, Los Maristas cayeron 22 a 17 contra el puntero del certamen, Belgrano Athletic, y de este modo dejaron escapar la chance de superar a Buenos Aires en la cola de la tabla de posiciones, ya que justamente el principal rival que pelea con los de La Cumbre para no descender perdió contra Los Tilos a pocas cuadras de la cancha de 520.

El verde volvió a festejar de local y se impuso con un categórico 37 a 30 y se mantiene expectante en la quinta posición de la tabla al acecho de los que se estarían clasificando a las finales, Belgrano, CASI, SIC y Newman, en ese orden.

Además, La Plata RC también perdió en condición de visitante 26 a 10 ante el poderoso SIC.

Por el campeonato de Primera División, en tanto, cayó 32 a 22 contra San Andrés en condición de visitante.