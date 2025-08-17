San Carlos sufrió una dura derrota ante su gente

Fue un sábado negro para el primer equipo de Villa San Carlos, que ante su gente sufrió un duro golpe por la novena jornada del Clausura de la Primera B Metropolitana. Fue derrota 4-2 ante Acassuso, en un clásico de la categoría, con goles de Ezequiel Pérez y de Juan Serrizuela -en contra-, para los hombres del Pájaro.

Bruno Miño, Feli Senn, Toto Habib y David De Stefano convirtieron para el Quemero, que se llevó un jugoso premio de su visita al estadio Gennacio Sálice de Berisso. Este resultado hizo que el Celeste quede tercero en el certamen, relegado por este rival, ya que más allá de compartir los mismos puntos, el vencedor de ayer tiene mejor diferencia de gol.

El Villero no pudo tener una buena producción en su fortaleza. Las ausencias de Alejo Lloyaiy, Matías Samaniego y Emanuel Zagert se hicieron sentir en el local, que con sus armas buscó vulnerar pero empezó perdiendo por el tanto de Miño.

Lo empató transitoriamente Pérez, pero en un puñado de minutos Senn logró darlo vuelta. Ya en el complemento estiró la ventaja Habib con un cabezazo y un gol en contra de Serrizuela revitalizó a San Carlos, pero De Stefano a cinco del final puso el golpe definitivo en el desarrollo y el marcador.

Derrota, que duele y mucho, ya que había gran expectativa de sumar de a tres y superar en la punta -al menos de forma transitoria- a Midland, que este domingo 15.30 visitará en Villa Lynch a la Uai Urquiza.

Para el Celeste el próximo desafío en el campeonato será visitando a Excursionistas en el Bajo Belgrano, un rival que ha mejorado en sus últimas presentaciones y que buscará hacerse fuerte en su casa. Lo positivo es que el Celeste va a recuperar a varios soldados para tratar de dar la talla en rodeo ajeno.