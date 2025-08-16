Bella Marieta, otra más que baja de los “máximos” y gana

POR GALOPÓN

En una tarde destemplada, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el tradicional Clásico “Manuel F. y Emilio Gnecco” (G III-1.600 mts.) el triunfo fue para Bella Marieta. Como simple titular de dos carreras, bajó de los “máximos” por primera vez a esta pista para recibirse de ganadora jerárquica. Algo que se ha vuelto costumbre de un tiempo a esta parte para los caballos entrenados en Palermo y San Isidro. Al mismo tiempo que crece el descontento entre los cuidadores locales porque no pueden varear y entrenar correctamente a sus pupilos por el mal estado en el mantenimiento de las pistas del hipódromo platense.

Volviendo a la carrera que nos ocupa, Bella Marieta pisó con buen pie –mejor dicho con buena pata- por primera vez esta cancha. Como “quien no quiere la cosa” encimó a It’s My Look en el codo y promediando el derecho dominó de lleno para escapar rumbo al disco que lo cruzó con un largo de ventaja sobre el nombrado, mientras que tercera, a media cabeza, culminaba Guiltless, que por el pescuezo dejaba cuarta a Illa Alegre. La ganadora, no dejó dudas en su desplazamiento, contando con una acertada conducción por parte del jockey William Pereyra. Nuestra recomendada, corrió de menor a mayor, para apurar entre codos y al pisar la recta avanzó sobre It’s My Look para dominarla cerca del disco.

Así, la buena descendiente de Cosmic Trigger logró su victoria más importante –la tercera en cinco salidas- que la convierte en una buena millera y más si continúa su campaña en este ámbito.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con las seisparticipantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Bella Marieta, que prometía un sport de $1.70, superando lo reunido por Guiltless ($3.65), por It’s My Look ($4.20) y por Illa Alegre ($4.85).

Abierto los partidores, movió más rápido Poliziana, primereando a It’s My Look, de tal manera que al formalizarse la carrera, la puntera estiró a dos cuerpos la ventaja sobre It’s My Look, escalonándose luego Illa Grande, Bella Marieta, Guiltless y Sobra Moi, cerrando la marcha.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Poliziana frenaba por poco a It’s My Look que se le fue al humo, mientras que también progresaba por afuera Bella Marieta.

En el recorrido de la elipse hubo novedades porque pasó adelante It’s My Look, mientras la favorita pasaba al sitial de escolta, por delante de Poliziana, Guiltless, Illa Alegre y Sobra Moi. Así, completaron el recorrido de la curva con It’s My Look en la delantera pero ya hostigada por la favorita; en la recta siguió insistiendo Bella Marieta sobre la posición de la vanguardista y a falta de 150 metros, la quebró para seguir viaje al disco que cruzó con cuerpo de luz sobre It’s My Look, que a duras penas mantuvo el sitial de escolta de la carga de Guiltless.

La ganadora vino en 24s.75/100; en 48s.16/100 y en 1m.13s.39/100 hasta completar el registro de 1m.38s.96/100 para los 1.600 metros de pista normal.