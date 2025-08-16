Gran jornada de la delegación nacional en los Panamericanos

La delegación argentina tuvo un día para el recuerdo en los Panamericanos Junior de Asunción 2025, no solo por las seis medallas obtenidas, sino por los tres oros que se sumaron al medallero gracias a la natación y al ciclismo. Agostina Hein se consagró en los 200 metros combinados, logrando un tiempo de 2:12.12 que significó un nuevo récord argentino y superando por amplio margen a la brasileña Celidonio y a la mexicana Chávez. Además, la posta 4x100 combinados masculina, integrada por Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia, venció a Brasil también con récord nacional. En el velódromo, Santiago Gruñeiro brilló al quedarse con la prueba Ómnium, sumando la primera dorada para el ciclismo en estos juegos.

Con estos resultados, Argentina acumula 7 medallas de oro, 20 de plata y 13 de bronce, para un total de 40 preseas, que la mantienen en el sexto puesto del medallero general, muy cerca de México, que la supera por solo dos oros (9). Brasil lidera cómodamente con 47 oros y 100 medallas en total, seguido por Estados Unidos y Colombia, ambos con 14 doradas, aunque con diferente cantidad total de preseas. Hein, oriunda de Campana, cerró así su participación como una de las figuras destacadas de la competencia, con tres oros en su haber y un rendimiento que deja en alto al equipo argentino.

Rugby: Creevy se despide del rugby en la ciudad

La fecha del URBA Top 12 tendrá la protagónica despedida de Agustín Creevy, quien jugará su último partido con la camiseta del Club San Luis. El ex capitán de Los Pumas, dirá presente por última vez ante Belgrano Athletic en La Cumbre, desde las 15:30 horas. Además, en el mismo horario, La Plata Rugby Club visitará al SIC en Boulogne y Los Tilos jugará como local en el Barrio Obrero donde recibirá a Buenos Aires en busca de seguir peleando por las semifinales.

En la Primera A, Universitario visitará a San Andrés mientras que en Tercera División, Albatros jugará en José Hernández frente al PAC de General Rodriguez.