El Lobo va por más y el Pincha busca mantener el equilibrio

Con la premisa de seguir animando el Torneo Clausura, Gimnasia y Estudiantes se robarán la atención de la tarde del domingo en la región.

El Lobo se presentará a las 14 contra un Lanús que viene golpeado y con menos descanso, ya que el jueves perdió por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

A priori, el técnico Alejandro Orfila va a disponer de la misma formación que le ganó a Godoy Cruz el jueves 7 de agosto (hace diez días) en el último partido oficial del Lobo.

Una realidad diferente vive Estudiantes, que a las 16.15 y con mucho recambio visitará a Banfield por la quinta fecha del grupo A del torneo Clausura.

Teniendo en cuenta que el Pincha volverá a jugar entre semana contra Cerro Porteño por octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico piensa en cuidar a Carrillo y jugará Lucas Alario.

Además, se perfila el regreso de Santiago Núñez para que llegue con ritmo futbolístico al encuentro contra los paraguayos.

Confusión y pedido para agilizar los accesos al Bosque

En la previa al partido con Lanús, los socios de Gimnasia se enteraron a través de algunos medios que debían hacer un canje de bonos a través de una aplicación, ya que de lo contrario no podían entrar a ver el partido.

Además, se decidió limitar de forma exclusiva la venta de plateas a usuarios de tarjetas de crédito o débito, impidiendo que algunos jubilados o personas que no son usuarios de estos métodos de pago pudiesen comprar una entrada o platea física abonando en efectivo en las boleterías del estadio como se hizo siempre.

Esta situación, contemplando el incómodo horario del partido (hoy a las 14) despertó comentarios y algunas quejas entre los socios que decidieron acudir hoy a ver al Lobo contra le Granate.

Sobre la marcha, y a raíz de algunos pedidos, se optó por habilitar las ventanillas del estadio Juan Carmelo Zerillo hoy a las 10 para vender entradas generales a un valor de 28 mil pesos.