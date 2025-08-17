Messi volvió con un gol y ganó el Inter de Miami

Después de la derrota por 4 a 1 frente a Orlando en el Clásico del Sol, Inter Miami volvió a ganar ayer por la MLS con un gol de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Segovia y recibió una asistencia de Rodrigo De Paul para anotar uno de los tres tantos de equipo ante Los Ángeles Galaxy.

El equipo de Mascherano se terminó imponiendo por 3 a 1 y sigue subiendo posiciones en la conferencia Este de Estados Unidos.