La Plata gritó campeón en el Provincial U13

El seleccionado U13 de La Plata se consagró campeón provincial tras vencer a Chivilcoy por 81-70 en una final vibrante.

El equipo dirigido por Diego Ebra mostró un gran nivel colectivo a lo largo del certamen y cerró su participación con una sólida actuación.



Entre las figuras del encuentro se destacaron Conca, quien aportó 15 puntos fundamentales, y Marias Kelly, que brilló con una doble figura: 14 puntos y 11 rebotes, clave en ambos costados de la cancha.







