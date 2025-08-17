Banfield lo dio vuelta y hundió a Estudiantes

Por la fecha 5 del Torneo Clausura, Banfield protagonizó una verdadera hazaña en el sur: se impuso 3-2 a Estudiantes de La Plata luego de ir perdiendo por dos goles y consiguió tres puntos vitales en su lucha por salir del fondo de la tabla anual.



El comienzo fue todo del Pincha, que parecía encaminado a una nueva victoria. A los 20 minutos del primer tiempo, Santiago Arzamendia abrió el marcador con un potente zurdazo desde media distancia. Antes del descanso, Román Gómez amplió la ventaja con un remate preciso dentro del área para el 2-0 parcial.



Pero en el complemento, el partido dio un giro inesperado. A los 54 minutos, Rodrigo Auzmendi descontó de cabeza y encendió la ilusión del Taladro. Apenas siete minutos más tarde, a los 61', Lautaro Ríos también de cabeza, tras un córner y asistencia previa del propio Auzmendi, marcó el empate.



Y en un lapso electrizante, dos minutos después (63'), Martín Río selló la remontada con un tremendo frentazo al ángulo luego de un centro perfecto de Frank Castañeda. En solo nueve minutos, Banfield pasó del 0-2 al 3-2 final.



El Taladro sacó máximo rédito de la fragilidad defensiva de Estudiantes, que mostró serias fallas en las pelotas aéreas: los tres goles llegaron por esa vía, dejando expuestas falencias en la marca y el posicionamiento.

Con este resultado, Estudiantes no solo pierde la chance de subirse a la cima del Clausura, sino que llega golpeado anímicamente al cruce clave por Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Banfield, por su parte, se reencuentra con una victoria resonante que puede marcar un punto de inflexión en su pelea por la permanencia.



