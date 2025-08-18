Argentina suma medallas en los Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), buscará superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 52 medallas en total.