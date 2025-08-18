River y Boca tuvieron su Feliz Domingo

Festival de goles Millonario para alcanzar la punta

En un partidazo lleno de goles, River se hizo fuerte en el Monumental y le ganó 4-2 a Godoy Cruz para mantenerse en la cima de la Zona B del Torneo Clausura. Sebastián Driussi marcó dos golazos en su vuelta a la titularidad, Giuliano Galoppo también anotó por duplicado y Agustín Auzmendi descontó para el Tomba.

El Millonario, que jugó con mayoría de suplentes pensando en la revancha de la Copa Libertadores ante Libertad, llega envalentado al jueves después del triunfo pero con las alarmas encendidas por las lesiones de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero.

“Cuando vas sumando en partidos, y recuperando jugadores que tengan continuidad, eso te da cierta confianza. En estos tiempos hemos sufrido lesiones importantes que no nos permitieron darle continuidad al juego que hemos tenido. No era un partido fácil, había muchos chicos que no venían jugando”, afirmó Marcelo Gallardo post partido.

Sobre las bajas, el Muñeco comentó: “Juanfer salió con una molestia en la rodilla, creemos que no va a ser nada preocupante. Con respecto a Salas y Martínez Quarta están mejor y, si todo va bien, iremos evaluándolos para ver si son tenidos en cuenta el jueves”.

El Xeneize volvió a ganar tras 120 días

Boca rompió su sequía histórica sin triunfos al golear 3-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, su primera victoria en ¡120 días! y que le permite volver a la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El Xeneize sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 gracias a los goles de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco y se escapa del fondo de la Zona A.

Sin ser una maravilla (es impropio pensar que un equipo que viene jugando muy mal pase a jugar muy bien de un partido a otro), el Xeneize tuvo una evolución también en el juego. Porque Paredes se soltó más y no se paró tan atrás (y cuando lo hizo fue evidente los problemas que tuvo el Xeneize para elaborar juego), porque Aguirre quizá jugó su mejor partido en Boca y porque Palacios tuvo esos arranques desequilibrantes que había mostrado en Chile.

De aquí en adelante, varias cosas deberán cambiar para que eso no vuelva a suceder. Porque un resultado solo no tapa el bosque aunque modifica mucho el paisaje: sin ir más lejos, Boca volvió a la zona de Copas.