Orfila sumó otro dolor de cabeza tras la derrota ante Lanús

El plantel de Gimnasia se reencontrará hoy en Estancia Chica para iniciar la semana de entrenamientos con el foco puesto en un duelo clave ante San Martin de San Juan. Pero lejos de “desconectarse”, el técnico Alejandro Orfila recibió un mensaje en su celular que encendió las alarmas. Según pudo averiguar este medio, Norberto Briasco está descartado por lesión del compromiso ante el conjunto que comanda Leandro Romagnoli. El futbolista de Boca venía siendo de los puntos más altos en el Lobo y ahora el DT albiazul se verá obligado a realizar una modificación en el ataque. Cabe recordar que Jan Hurtado e Ivo Mammini siguen con la recuperación de sus lesiones. La baja del “Norbi” se confirmará en las próximas horas luego de los estudios médicos pertinentes.

La buena noticia de la semana para el cuerpo técnico tripero será el retorno de Pedro Silva Torrejón en el lateral izquierdo. Gimnasia se entrenará hoy, mañana, el jueves y viernes en horario matutino para luego volar rumbo a la provincia de San Juan.