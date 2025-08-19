Los Niños del fútbol infantil siguen de festejo en las canchitas de la región

En la previa al Día del Niño, no fueron pocos los nenes y nenas de la región que le sacaron brillo a “la número cinco” formando parte de los cientos de partidos que todos los fines de semana son organizados por las ligas de fútbol infantil de la región.

Sobre la avenida 520 a metros de 133, entre tantos partidos que se jugaron en la ciudad, San Martín de Tolosa recibió a Cambaceres por la 19na fecha de la zona 1 de Lisfi.

Allí, los nenes de la categoría 2025 jugaron un entretenido partido y terminaron empatando 1 a 1. Además, los tolosanos ganaron 2 a 1 en el partido de la categoría 2012 y 4 a 0 en el de la 2013, mientras que en la 2014 fue el único triunfo de Camba en condición de visitante por 2 a 1.

Además, sobresalieron por el mimo campeonato el triunfo 3 a 0 de la categoría 2013 de AFI 19 contra Dive Rojo en Villa Elisa, y también los triunfos de visitante que lograron los nenes de la 2013, 2014, y 2015 de 12 de septiembre contra Talleres.

La tabla general la sigue liderando Estudiantes seguido por Gimnasia, mientras que también hubo actividad y partidos en otras ligas como Lifipa, Lafir y Aplafi.

El Clasiquito visitó el predio de San Martín en la nublada tarde del sábado, en donde padres, abuelos, hermanos y allegados de los nenes consultaban por la edición de las notas, que hoy pueden conseguirse en los puestos verdes de venta del diario a través de la cobertura que todos los martes, como hace más de 30 años, se dio a la actividad del fútbol infantil platense en toda la región.

El viernes a las 17 festejará La Plata V junto a los chicos de La Favela y la ciudad

En el marco del mes de la niñez, representantes del club La Plata V se encuentran organizando el Día del Niño el próximo viernes a las 17 en 17 entre 529 y 530.

Se trata de una institución que funciona en el medio de popular barrio de La Favela, frente de los monoblocks, en donde muchas familias hacen un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, y en muchos casos no cuentan con los recursos para gastar dinero en comprar juguetes. De allí que se lanzó la iniciativa para poder recaudar y recibir donaciones escribiendo al 221 614 25 54 o directamente en el club hasta el jueves (pasado mañana) en 17 entre 529 y 530.

Los festejos comenzarán el viernes a las 17 y estarán abiertos a toda la comunidad que quiera acercarse a celebrar en este espacio.

Temor por el espacio tomado al club 19 de Febrero

Desde el miércoles de la semana pasada, integrantes de la comunidad del club 19 de febrero observaron como algunas personas ajenas a las institución comenzaron a estacionar autos y camionetas durante la noche en un terreno que está pegado a la canchita donde entrenan los nenes del club.

El espacio está compartido también con las familias de el club AFI en el barrio Jardín, en diagonal 690 entre 121 y 122, en el límite entre La Plata y Berisso.

“Tenemos miedo que se trata de un intento de usurpación de los terrenos ya que durante la noche queda estacionada una camioneta trafic que después durante el día sale a merodear el barrio”, explicaron desde el club 19 de febrero alertados por la situación.

A esta institución también se le sumó el pedido de los dirigentes del club Corazones de El Retiro, que en otra parte de la ciudad, como lo es el predio de 160 y 50, están reclamando un nuevo espacio para trasladar la canchita y las instalaciones ya que el lugar que están usando podría ser desalojado por pedido de los dueños a fin de año.