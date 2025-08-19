Entre el tropiezo y la obsesión copera, Estudiantes se juega todo en UNO

La ilusión copera de Estudiantes se mezcla con un tropezón inesperado en el torneo local. Después de la enorme victoria en Asunción, que lo dejó con ventaja en la serie frente a Cerro Porteño, el Pincha volvió a competir por el Clausura y pagó caro el precio de mirar hacia otro lado. Con un equipo alternativo, cayó 3-2 ante Banfield en el Florencio Sola, cortando una racha de cuatro triunfos consecutivos y dejando una imagen preocupante.

El golpe no fue solo por el resultado: el equipo mostró un retroceso en funcionamiento y una desconexión llamativa entre un primer tiempo sólido y un complemento desdibujado. Eduardo Domínguez apostó por la rotación, pensando en el cruce copero, y las ausencias se notaron. Futbolistas como Eric Meza, Cristian Medina, Tiago Palacios y Guido Carrillo ni siquiera fueron al banco. Muslera, Rodríguez, Arzamendia y Ascacíbar fueron de los pocos que repitieron, mientras que Edwin Cetré recién ingresó en la segunda parte.

La comparación con Cerro Porteño encendió las alarmas: mientras Estudiantes dejó dudas y resignó puntos, el conjunto paraguayo no se guardó nada y derrotó 4-3 a Guaraní, su escolta en la liga local, con todos los titulares en cancha. Ese envión anímico, sumado al liderazgo en el campeonato, lo potencia de cara a la revancha.

En City Bell, el plantel volvió rápido a los entrenamientos. Los que descansaron frente al Taladro se perfilan para ser titulares el miércoles, aunque hubo preocupación por una molestia sufrida por un titular indiscutido, que quedó descartado para el duelo. Aun así, la prioridad es clara: la Libertadores es la gran obsesión, no solo por lo deportivo, sino también por el impacto económico que significa avanzar de ronda en un club que hace tiempo no registra ventas de peso.

El miércoles, desde las 19 en UNO, Estudiantes buscará sellar la clasificación a cuartos. El tropiezo en el Clausura quedó atrás, pero la presión se multiplicó: todo el semestre, y buena parte del año, se juega en noventa minutos frente a Cerro Porteño.

Se bajó el telón de la fecha 5 del Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán protagonizaron un empate vibrante por 2-2 en la ciudad de Junín, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido por Facundo Savase adelantó con dos tantos de Joaquín Matías Ardaiz, pero el equipo visitante, bajo la a de Lucas Pusineri, logró nivelar en el tramo final gracias a los goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui.

Por otro lado, al cierre de esta edición, Talleres igualó sin goles ante San Martin de San Juan en Córdoba.