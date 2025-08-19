Para Storm Sound esta pista es como “El Patio” de su casa

POR GALOPÓN

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de doce carreras, entre las 13.30 y las 19. En el tradicional Clásico “General José de San Martín” (G III-1.600 mts.), van a participar nueve reconocidos milleros que conforman un lote homogéneo, pero hay dos ejemplares que se destacan del resto: Storm Sound y El Patio. Con respecto al pupilo de “Pintita” Labanca es un ejemplar de jugarse a la descubierta o venir en el fuego, es decir siempre busca ser protagonista desde el vamos. Con esa fórmula es titular de ocho triunfos –cinco de los cuales los logró en esta pista- por eso decimos que corre en este hipódromo como si fuera “El Patio” de su casa. Y precisamente, se las verá con El Patio que la única vez que pisó esta pista la “clavó” en un ángulo. Fue en la edición pasada de esta misma carrera donde humilló a Rumor de Fuego, al que postergó por siete cuerpos. Casualmente, luego de esa entrega, estuvo ocho meses sin correr. Viene de colgarse del marcador en la Carreras de las Estrellas que lo puso a punto para repetir su gestión del año pasado. Con los mismos kilos esta tarde será a suerte y verdad entre los dos, desde el pique a la raya.

Compromiso reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el octavo turno de programación, con un premio de $6.915.000 de recompensa para el ganador. Destacamos, como dijimos, a Storm Sound y a El Patio, pero no deberán descuidarse de El Cobra Kai, que puede servirse en bandeja de una temprana lucha entre los dos nombrados. Se viene un carrerón…Hagan juego, señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 3 – 8 – 1

2da.) 4 – 1 – 5

3ra.) 2 – 4 - 5

4ta.) 7 – 1 – 8

5ta.) 8 – 4 - 10

6ta.) 3 – 7 – 2

7ma.) 1 – 8 – 11

8va.) 4 – 5 – 9

9na.) 6 – 5 - 9

10a.) 9 – 4 – 3 - 7

11a.) 5 – 7 – 11

12a.) 12 – 10 – 7 – 2