Diputados definirá mañana el futuro de los vetos de Milei

La Cámara de Diputados se encamina a una nueva megasesión mañana miércoles 20 al mediodía. Los bloques opositores impulsan el tratamiento de los vetos del presidente Javier Milei a proyectos que buscan proteger a sectores vulnerables, entre ellos la emergencia en discapacidad, el aumento de haberes jubilatorios y la asistencia a localidades bonaerenses afectadas por inundaciones.

La convocatoria fue formalizada a pedido de Unión por la Patria, junto a Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Estos espacios ya habían logrado una sesión histórica el pasado 7 de agosto, cuando el oficialismo sufrió 12 derrotas consecutivas en votaciones que dejaron en evidencia su debilidad parlamentaria.

Vetos en la mira

El debate más sensible será el de la emergencia en discapacidad, que en su votación original estuvo muy cerca de alcanzar los dos tercios necesarios para convertirse en ley.

El segundo punto caliente es el veto a la reforma jubilatoria. El futuro de esta discusión dependerá de la UCR y de algunos sectores del PRO, donde el malestar con Milei crece tras el cierre de listas.

En cambio, la prórroga de la moratoria previsional aparece con menos posibilidades de prosperar, ya que varios bloques opositores no kirchneristas la rechazaron en la primera votación.

Gobernadores bajo presión

Junto con los vetos presidenciales, también se tratarán proyectos impulsados por gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Estas iniciativas buscan garantizar recursos para las provincias en un contexto de fuerte asfixia financiera.

El oficialismo intentó frenar la ofensiva abriendo un canal de diálogo y ofreciendo contrapropuestas de reparto. Aun así, la oposición confía en que la presión social y la necesidad de fondos primen sobre las maniobras del Ejecutivo.

La agenda también incluye el relanzamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA, paralizada por meses por la resistencia oficialista.

Con un escenario cargado de definiciones, Milei apuesta a blindar sus vetos para preservar el ajuste. Por su parte, la oposición está dispuesta a demostrar que el Congreso no es un anexo de la Casa Rosada, sino un ámbito donde se defienden derechos hoy bajo amenaza.