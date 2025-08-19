Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut

El arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid acaparó todos los flashes en España. El joven de 18 años revolucionó a los hinchas merengues y los medios locales expresaron la sorpresa que se llevaron puertas adentro por su rápida adaptación y la fuerte personalidad del futbolista surgido en River Plate, al punto de que ya hablan de una “era Mastantuono” en el elenco blanco. En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna -hoy a las 16:00 horas-, Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del nacido en Azul y se deshizo en elogios por su calidad y por la personalidad que demostró en sus primeros entrenamientos.

“La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez que hablé ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”, comentó el DT sobre el futbolista albiceleste.