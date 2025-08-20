Agostina Hein hizo historia: oro mundial y récord sudamericano en Rumania

Este martes 19 de agosto de 2025 quedará grabado en la historia de la natación argentina. Agostina Hein, la joven de 17 años oriunda de Campana, brilló en Rumania y se quedó con la medalla de oro en los 400 metros medley del Mundial Juvenil. Su tiempo de 4:34.34 no solo la colocó en lo más alto del podio, sino que además rompió el récord nacional y sudamericano que había establecido Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando ganó la medalla de bronce.

El podio lo completaron la británica Amelie Smith (4:35.49) y la japonesa Sasaki Shuna (4:38.94). Para Hein, conocida en el ambiente como la Vikinga, se trata de su primera consagración mundial, luego de una carrera que viene en ascenso y que ya la convirtió en referente juvenil.

La nadadora entrenada por Sebastián Montero llega a este logro después de un recorrido que impresiona por su juventud. En 2023 había sido bronce en el Mundial Junior de Israel; en 2024, la más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París, donde alcanzó finales en pruebas de fondo; y este mismo año, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, conquistó ocho medallas (tres oros, cuatro platas y un bronce), aportando la mitad de las preseas que consiguió la natación argentina.

Nacida el 24 de abril de 2008, Hein comenzó a nadar a los tres años y a los siete decidió competir. Hoy, con solo 17, ya escribe capítulos que la vinculan con la elite deportiva del país y proyectan un futuro ilusionante. Su victoria en Otopeni no solo suma un oro para Argentina, sino que reafirma que la natación albiceleste tiene una nueva figura con potencial de leyenda.

La anterior en lograrlo fue Delfina Pignatiello en 2017. Ya con 16 años, Hein se hizo presente en Qatar y se quedó con el quinto puesto en los 800 metros libres y el octavo en los 400 metros libre. Todo una hazaña. Luego se convirtió en la más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin dudas la joven tiene un futuro muy prometedor y todos van a seguir de cerca la carrera de esta atleta que invita a soñar en el futuro a todo nuestro país.