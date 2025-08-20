Trump no enviará tropas a Ucrania

El día después de la reunión con los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania como parte de las garantías de seguridad de un futuro acuerdo de paz con Rusia, mostrándose de acuerdo con que las naciones europeas tomen el liderazgo en ese sentido. “Yo solo estoy intentando evitar que la gente sea asesinada”, remarcó Trump.

“Los ucranianos no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido quieren tener tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto”, indicó el magnate estadounidense. Además, dijo estar sorprendido por como los presidentes Putin y Zelenski se llevan “un poco mejor de lo que pensaba”, algo que lo llevó a organizar primero una reunión bilateral entre los dos líderes en lugar de solo una cumbre tripartita de paz. “Se están llevando un poco mejor de lo que pensaba; de lo contrario, no habría organizado la reunión de dos. Habría organizado la de tres, la trilateral. Pero creo que les está yendo un poco mejor. No diría que alguna vez vayan a ser los mejores amigos, pero les va bien”, agregó. Sobre la posible cita de las tres partes negociadoras, desde el gobierno ruso se rebajaron las expectativas de una fecha inmediata, comentando que una cita de este tipo debe “prepararse minuciosamente”, aunque indicó que “no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral”.

Por su parte, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este martes que la Unión Europea seguirá combatiendo la economía de guerra rusa y que el próximo paquete de sanciones contra Moscú debería estar listo el próximo mes. “No se puede confiar en que el presidente ruso Vladimir Putin cumpla ninguna promesa o compromiso. Por lo tanto, las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar”, declaró Kallas.